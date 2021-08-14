В Нур-Султане во время карантина проводили свадебный той с участием блогеров

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В Нур-Султане проводили свадебный той с участием казахстанских блогеров во время карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мониторинга социальной сети Instagram, сотрудниками полиции выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве, с участием казахстанских блогеров. Несмотря на действующий запрет, указанный в постановлении главного санитарного врача, той проходил с широким размахом. Установлено, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и напоминает о соблюдении санитарных норм.

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