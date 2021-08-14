В Нур-Султане во время карантина проводили свадебный той с участием блогеров

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В Нур-Султане проводили свадебный той с участием казахстанских блогеров во время карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе мониторинга социальной сети Instagram, сотрудниками полиции выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве, с участием казахстанских блогеров. Несмотря на действующий запрет, указанный в постановлении главного санитарного врача, той проходил с широким размахом. Установлено, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы", - сообщили в департаменте полиции столицы.
Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и напоминает о соблюдении санитарных норм.
За прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 1276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом. Всего в городе зарегистрировано 118 550 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 6666 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства