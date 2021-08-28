В Нур-Султане возобновлена работа общественного транспорта по субботам

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - С 28 августа возобновляется движение общественного транспорта столицы в субботние дни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, а также закреплено постановлением Главного государственного санитарного врача РК, сообщает официальный сайт городского акимата.

В воскресные дни автобусы по-прежнему курсировать не будут. В это время весь подвижной состав автопарков города проходит масштабную дезинфекцию. Особое внимание при этом уделяется местам, которых чаще всего касаются пассажиры.

Стоит отметить, что дезинфекционные работы в автобусах проводятся ежедневно после смены, а на конечных остановках салоны обрабатываются дезраствором.

В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с 6.00 до 23.00.

По состоянию на 23.59 26 августа в Казахстане подтверждено 767 701 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 617.

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