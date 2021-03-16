В Нур-Султане вводят локдаун

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Учитывая, что Нур-Султан находится в красной зоне, 21 марта в городе вводится локдаун, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, 21 марта запрещается работа ТРЦ, ТД, ТЦ (за исключением расположенных в них аптек, а также объектов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости и чья деятельность разрешена независимо от места расположения), крытых непродовольственных рынков, объектов по реализации непродовольственных товаров, крытых спортивных объектов, ЦОНов, АО "Казпочта".

Также приостанавливается работа общественного транспорта - будут проводиться дезинфекционные работы.

В субботу и воскресенье запрещается работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны").

Эпидемиологическая ситуация в городе нестабильная. Прошедшие праздничные дни показывают ежедневный рост коронавируса. В связи с этим постановление с дополнительными карантинными ограничениями вводится в действие с 18 марта. Запрещается проведение массовых мероприятий в честь праздника Наурыз. Нельзя допускать продолжение динамики роста. Для того чтобы не было одномоментной нагрузки на медорганизации и медработников необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, соблюдать соцдистанцию", - сказала главный госсанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Городской санврач также подчеркнула, что с 18 марта сокращается время работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в будние и выходные дни с 07.00 до 22.00.

Кроме того, с 18 марта запрещается работа кинотеатров, кинорумов.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о принимаемых ограничительных мерах и заявил, что мегаполис могут закрыть на локдаун, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

По состоянию на 23.59 14 марта в Казахстане зарегистрирован 224 731 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них в Нур-Султане - 26 606 (+157).

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