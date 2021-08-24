В Нур-Султане за три дня режим карантина нарушили 44 заведения

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно выявляя десятки нарушений карантина объектами предпринимательства города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только за прошедшие три дня мониторинговые группы выявили нарушения санитарных норм и других пунктов постановления санврача столицы на 44 объектах предпринимательства города, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Чтобы не допустить дальнейшего роста распространения COVID-19, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все санитарные нормы и ограничительные меры.

По состоянию на 23.59 22 августа в Казахстане подтверждено 743 220 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 650.

23 августа премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства в ходе которого дал поручение Министерству здравоохранения совместно с НПП "Атамекен" проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта Ashyq работать в выходные дни.

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