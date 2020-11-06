В Нур-Султане заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 27%

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Заболеваемость COVID-19 в столице за последнюю неделю повысилась в 1,3 раза, или на 27%. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает Kazakhstan Today.

Тенденция роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в столице с начала октября. Последние семь дней репродуктивное число превышает единицу и составляет сегодня 1,12.

По состоянию на 4 ноября всего зарегистрировано 14 709 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9030 с симптомами и 5679 бессимптомных, показатель заболеваемости города выше среднереспубликанского в 2,1 раза и составил 1273 на 100 тысяч населения", - сообщила Пралиева.

Мониторинг заболеваемости пневмонии с признаками COVID-19 показал, что по состоянию на 4 ноября зарегистрировано 596 случаев. За последние 5 недель в день регистрируется до 5 случаев.

По данным руководителя общественного здравоохранения Тимура Муратова, на сегодня в Нур-Султане задействованы семь стационаров с коечной мощностью 1020 единиц. В них находятся 85 заболевших коронавирусной инфекцией и 29 - с пневмонией. В службу скорой помощи в сутки поступает 1561 звонок. Из них в среднем на вызовы по поводу КВИ приходится 14 случаев.

В столице работает 15 лабораторий по забору биоматериала на КВИ.

Что касается обеспеченности стационаров оборудованием, необходимым для лечения COVID-19, то организации полностью укомплектованы ИВЛ-аппаратами, 19 компьютерными томографами, 27 рентген-аппаратами, более 500 кислородными концентраторами, и есть 1584 кислородные точки.

Дополнительно проведен закуп 3 кислородных резервуаров, 601 флоуметра, 500 многофункциональных медицинских кроватей, 2 комплекса рентгеновских передвижных, 6 рентген-аппаратов, рассказали в пресс-службе столичного акимата.

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