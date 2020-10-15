В Нур-Султане закроют ряд субъектов МСБ

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Мобильные группы продолжают усиленную работу по контролю за соблюдением режима карантина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата, полицейские, представители СЭС и сотрудники акимата района Байконыр за минувшие сутки проверили ряд объектов. Как оказалось, ряд предприятий и заведений по-прежнему игнорируют требования.

По данным управления контроля качества и безопасности товаров и услуг района Байконыр, среди частых нарушений - отсутствие разметок, дезинфекционных ковриков, несоблюдение режима работы.

Владельцы автомойки нарушили режим работы, в 22.45 заведение было открыто. В игровом клубе "Мафия" работала кальянная. Также мобильная группа нашла нарушения на рынке "Шанхай". В частности, там не было дезинфекционных ковриков, разметок и санитайзеров при входе. Не проводилась термометрия. Среди нарушителей в других районах - СПА-салон "Империя"; караоке-клуб "Sova"; магазин "Мадина".

В настоящее время усилены карантинные меры. В каждом районе работают две мобильные группы, одна - днем, вторая - вечером. Основными местами проверки являются места массового скопления людей. Проверяющие выявляют многочисленные нарушения графика работы, правила ношения маски, несоблюдения социальной дистанции, скопления людей на кассах. На многих предприятиях санитайзер висит, но его население не использует. В случае выявления таких нарушений налагается административный штраф", - рассказала заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг района Байконыр Салтанат Икласова.

Усиленный мониторинг соблюдения карантина проводится в эти дни и в Алматы.

Напомним, в Нур-Султане с 14 октября ужесточен карантин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства