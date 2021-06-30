В Нур-Султане запретили работу аттракционов на открытом воздухе

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое карантинное постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столице запрещается проведение городских культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях, за исключением организации в онлайн-формате.

Запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

Театры, филармонии, участвующие в проекте Ashyq, могут работать при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест, с рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Кинотеатры, участвующие в проекте Ashyq, могут работать при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 24.00, без проведения акций.

Постановление вступает в силу с ноля часов 2 июля.

Напомним, по состоянию на 28 июня в Казахстане подтвержден 421 121 случай коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 370.

29 июня в ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой сообщил , что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%.

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