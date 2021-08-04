В ОАЭ будут вакцинировать детей от 3 лет

ДУБАИ. 3 АВГУСТА - Объединённые Арабские Эмираты разрешили вакцинацию детей от 3 до 17 лет китайской вакциной Sinopharm COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Решение Минздрав страны принял после долгих клинических испытаний вакцины на 900 добровольцах, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение правительства страны в Twitter. В настоящее время ОАЭ и Китай начали совместное производство вакцины Sinopharm для детей.

Стоит отметить, что арабское государство имеет один из самых высоких показателей иммунизации в мире. 78,95% населения ОАЭ из примерно 9 миллионов получили одну дозу вакцины, а 70,57% были полностью вакцинированы. ОАЭ также одними из первых стали вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет немецкой вакциной Pfizer-BioNTech.

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