В Павлодаре из-за роста заболеваемости COVID-19 открыли два инфекционных госпиталя

ПАВЛОДАР. 16 ИЮЛЯ - Занятость коечного фонда в Павлодарской области достигла 40%. В областном центре развернуты дополнительные инфекционные койки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы управления здравоохранения Павлодарской области Айдара Ситказинова, в Павлодаре развернуты дополнительные инфекционные госпитали: в городской больнице №3 210 коек, из которых 30 реанимационных, а также 150 - в Областном центре детской реабилитации "Зеленая роща", его "запускают" сегодня.

Все оснащение, в том числе и кислородное оборудование, а также медицинский персонал имеется в достаточном количестве. Все стационары располагают 45-дневным резервом препаратов", - заявил глава управления

Кроме того, работают 166 мобильных бригад.

По информации pavlodarnews.kz , 44 ребенка проходят лечение от коронавируса в стационаре, еще 57 - амбулаторно. Кроме того, в реанимации находятся две женщины с большим сроком беременности.

У одной поражение легких более 50%, у второй свыше 60%. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, обе беременные находятся на неинвазивной вентиляции легких под наблюдением врачей", - отметил Ситказинов.

Ранее в ведомстве говорили, что ситуация сейчас более сложная, чем в прошлом году. Из ста ежедневно поступающих в инфекционные стационары пациентов до десяти человек сразу попадают в реанимацию. Самому молодому пациенту в реанимации 25 лет.

Напомним, за последние сутки в Павлодарской области положительный ПЦР-тест получили 178 человек





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