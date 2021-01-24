В Павлодарской области усилили карантин

Павлодар. 23 января. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Павлодарской области усилены карантинные ограничения в связи с распространением заболеваемости COVID-19, передает Павлодар-онлайн

Как сообщил представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гизат Абешев, в регионе приостанавливаются межобластные, внутриобластные и межгородские перевозки, за исключением сообщения Павлодар - Аксу.

Помимо этого, запрещается работа объектов общепита в обычном режиме в субботу и воскресенье, разрешена будет только доставка и работа на вынос.

Постановление начинает действовать с полуночи 25 января, поэтому в эти выходные кафе и рестораны еще могут работать до 20.00 с доставкой до 22.00. Это же касается точек общепита, которые находятся в отдельных помещениях ТРЦ.

Постановлением предписано проведение дезинфекции всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов и других общественных мест, - сообщил представитель ДСЭК.

Постановление действует до полуночи 8 февраля. Как объяснили в департаменте, дополнительные ограничения связаны с ростом числа заболевших: в пятницу стало известно о 235 новых случаях, сегодня - о 226, в том числе заразились 12 школьников и два студента. Конкретных причин скачка болезни врачи не называют, традиционно ссылаясь на несоблюдение людьми масочного режима, карантинных мер и отголоски новогодних праздников.

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