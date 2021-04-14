В Павлодарской области усилили карантин

ПАВЛОДАР. 13 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области принято новое постановление главного санитарного врача о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В регионе действует запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях мероприятий с массовым скоплением людей, запрет деятельности развлекательных учреждений, кроме тех, кто участвует в проекте Ashyq.
Деятельность объектов культуры (репетиции) - с участием до 30 человек. Деятельность театров, кинотеатров, концертных залов - с заполняемостью не более 20% от мощности.
Закрываются детские развлекательные центры.
Объекты общественного питания (в помещениях) могут работать с 7 до 24 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест. Запрещена деятельность банкетных залов.
Запрещено проведение спортивных мероприятий с участием зрителей.
Деятельность детских и взрослых образовательных центров, центров коррекции разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.
Постановление вступает в силу с ноля часов 15 апреля 2021 года.
Напомним, в Павлодарской области выявлено 19 580 случаев КВИ, всего в РК - 273 825 случаев заболевания.
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