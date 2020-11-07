В Павлодарской области ужесточают карантин

Павлодар. 6 ноября. Kazakhstan Today - На территории Павлодарской области установят девять блокпостов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Жаскайрат Каиров, передает Kazakhstan Today.

Вокруг Павлодара будет расположено пять постов, их разместят там, где они находились во время весеннего карантина. Также по одному посту появится на дороге Аксу - Евгеньевка и возле поселка ГРЭС, пишет "Павлодар онлайн"

В связи с объявлением "красного режима опасности" в ВКО посты установят на границах с этой областью: это район Аккулы и Майский район. На постах будут дежурить патрульные наряды департамента полиции совместно с медицинскими работниками и представителями местных исполнительных органов. В основном въезд и выезд будет разрешаться только по прописке, если взять город Павлодар. И разрешаться будет въезд гражданам, которые здесь работают, а также для получения медицинских услуг", - рассказал Каиров.

Он напомнил, что для получения разрешения на пересечение блокпостов необходимо пройти регистрацию на сайте pvlinfo.kz. Актуальные вопросы по-прежнему можно задать, позвонив по номеру 109.

Заместитель начальника департамента полиции подчеркнул, что ограничений на движение автомобилей между районами области пока не вводится.

Помимо этого, исполняющая обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Диана Муханова напомнила о том, что с понедельника приостанавливаются автобусные перевозки между населенными пунктами внутри области, общественный транспорт в городе будет работать только по будням.

Поезд сообщением Павлодар - Алматы, который пока ходит каждый день, будет ходить через день и станет останавливаться только на крупных станциях региона: Павлодар, Экибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь", - уточнила спикер.

В свою очередь, главный санитарный врач области Батырбек Алиев объяснил, что дополнительные ограничения решено было ввести из-за роста случаев COVID-19 в регионе.

Эпидситуация у нас сейчас усложняется: за прошедшие сутки было зарегистрировано 68 новых случаев КВИ", - подчеркнул санврач региона.

Помимо ограничений на перемещение, вводится запрет деятельности религиозных объектов, объектов культуры: театров, музеев, библиотек. Объекты общественного питания в будние дни смогут работать с 8 до 20 часов, а также до 22 часов - в режиме доставки. ТРЦ разрешено принимать посетителей до 22 часов, остальные непродовольственные магазины по-прежнему должны быть закрыты в 18.00.

В выходные и праздничные дни деятельность непродовольственных магазинов разрешена только в формате доставки, за исключением реализации продуктов питания, аптек, мыломоющих товаров", - уточнил главный санврач.

Строительные магазины для оптовиков будут действовать в обычном режиме, для розничных покупателей - в режиме доставки. Также пока под запретом работа рынков и сельхозярмарок в выходные. Кафе, рестораны смогут работать в субботу и воскресенье исключительно в режиме доставки с 8 до 22 часов. Не разрешена будет в выходные работа бань, саун, спа-центров, массажных центров. Помимо этого, под запретом будет работа общественного транспорта в выходные.

Алиев добавил, что для перемещения через блокпосты с 9 по 13 ноября, можно будет справку, выданную работодателем, заверенную печатью.

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