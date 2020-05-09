Павлодар. 8 мая. Kazakhstan Today - В Павлодарской области зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, на 09.40 8 мая в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай в Павлодарской области.

Скончался пациент 1963 года рождения.

Как сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области, COVID-19 был выявлен у 57-летнего жителя города Павлодара 23 апреля. Мужчина был госпитализирован в инфекционный стационар.

На момент поступления у мужчины был диагностирован острый бронхит, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. Пациент состоял на учете с сахарным диабетом 2-го типа.

26 апреля в связи с ухудшением состояния мужчина был переведен в реанимационное отделение инфекционного госпиталя. Ежедневно проводились консультации с республиканскими специалистами. 29 апреля у мужчины было зафиксировано нарастание дыхательной недостаточности, в связи с чем он был подключен к аппарату ИВЛ. 2 мая зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента. Для консультации был приглашен кардиохирург из города Нур-Султана. В постреанимационном периоде у пациента прогрессировала сердечно-дыхательная и почечная недостаточность. Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние пациента ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия, безуспешно. Лечение проводилось согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. 6 мая в 20.40 констатирована биологическая смерть мужчины", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, всего в Казахстане зарегистрировано 4690 случаев COVID-19, 1518 человек выздоровели, 31 - скончался.





Всего в мире зарегистрировано более 3,9 млн инфицированных коронавирусом, погибших более 270 тыс. человек. Выздоровели более 1,3 млн человек.

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