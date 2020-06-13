В Павлодарской области женщина скончалась от коронавируса

Павлодар. 12 июня. Kazakhstan Today - В Павлодарской области женщина 1961 года рождения скончалась от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области. Пациентка 1961 года рождения", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.





Итого по Казахстану 68 летальных случаев.

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