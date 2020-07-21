В Петропавловске выявили нарушения карантина в летних кафе

Петропавловск. 20 июля. В минувшие выходные полицейские Петропавловска усилили разъяснительную работу о необходимости соблюдения карантинных мер. В областном центре было проверено 32 объекта - магазины, кафе, рынки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, в одном из летних кафе во время проверки находилось более 30 посетителей, более того не соблюдалась социальная дистанция. Несоблюдение безопасного расстояния между столами, также отсутствие контроля температуры тела работников заведения, стали основанием для сбора материала за нарушение карантина и в отношении владельцев других кафе.

Всего по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в Петропавловске собрано 5 материалов, которые в настоящее время переданы в уполномоченные органы для принятия решения", - рассказал заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции Петропавловска Айдын Акмагамбетов.

Ранее стало известно о незаконной реализации лекарств на алматинских рынках. В Туркестанской области женщина незаконно открыла процедурный кабинет. В Нур-Султане владельцы 11 аптек привлечены к ответственности за спекуляцию медикаментами.

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