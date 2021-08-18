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В поликлиниках Атырауской области временно прекратили плановый приём пациентов

17.08.2021 7831
АТЫРАУ. 17 АВГУСТА - В поликлиниках Атырауской области временно приостановлен плановый приём пациентов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Под плановым приёмом пациентов подразумеваются скрининги, медицинские обследования, профилактические осмотры врачей. Получить консультацию медицинских специалистов вы сможете в онлайн-формате, обратившись в регистратуру участковой поликлиники. Приём пациентов по экстренным обращениям продолжается", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на областное управление здравоохранения.

 
Также в медучреждениях продолжат ежедневно работать прививочные пункты.
 
Напомним, за последние сутки в Атырауской области заболели 562 человека. Регион находится в "красной" зоне по росту заражения. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрированы 42 793 случая заражения коронавирусом. 
 

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