В Португалии через 48 часов после ввода вакцины от коронавируса Pfizer скончалась медработник

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - 41-летняя португальская медицинская работница Соня Асеведо скончалась через два дня после получения вакцины от коронавируса, передает Kazakhstan Today.



41-летняя мать двоих детей работала педиатром в больнице в Порту. Отец женщины рассказал, что у нее не было никаких проблем со здоровьем. Она была вакцинирована против коронавируса 30 декабря, а 1 января 2021 года - скончалась, пишет Daily Mail.



"У нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - сказал Абилио Асеведо.



Ранее сообщалось, что израильтянин умер от сердечного приступа после прививки Pfizer. Заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса Pfizer и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.



Кроме того, в США медсестра потеряла сознание после укола вакцины Pfizer.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства