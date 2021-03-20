В постановление санитарного врача Туркестанской области о карантине внесены изменения

ТУКРЕСТАН. 19 МАРТА - В постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области №2 от 5 марта 2021 года "О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области" внесены изменения и дополнения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу , запрещается проведение зрелищных мероприятий, форумов, конференций, выставок, за исключением спортивных мероприятий с участием зрителей (заполняемость до 20%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, шахматной рассадки зрителей, усиленный санитарно-дезинфекционный режим), проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением поминок (заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Также запрещается деятельность развлекательных учреждений (ночные клубы, караоке, батутов и другие), букмекерских контор.

Деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей ограничить: в будние и выходные дни разрешена с 09.00 до 21.00 (заполняемостью не более 30%, 4 квадратных метров на одного посетителя).

Деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни с 09.00 до 18.00, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос.

Деятельность детских дошкольных учреждений разрешена без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц.

Комбинированное обучение школьников всех классов - не более 25 учащихся в классе, масочный режим персонала, термометрия, усиленный

санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, недопущение пребывания родителей, сопровождающих лиц.

Разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек (масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц.

Поручено усилить работу медицинских работников общеобразовательных школ по контролю за соблюдением в школах режима карантина и санитарно-дезинфекционного режима по профилактике коронавирусной инфекции.

Детские развлекательные центры, игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях - заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года.

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