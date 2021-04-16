В регионах из "красной" зоны ограничат допуск провожающих и встречающих в аэропорты и на железнодорожные вокзалы

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Главный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина внесла изменения в карантинные требования на авиационных и железнодорожных рейсах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, согласно постановлению , в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная" зона) вводится ограничение допуска в здания аэропортов и железнодорожных вокзалов провожающих и встречающих

Постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 15 апреля.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся : город Нур-Султан, город Алматы, город Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.









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