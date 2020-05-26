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В регионах с приростом заболеваемости до 2% откроют спорткомплексы, фитнес-центры, бани и сауны

25.05.2020, 20:08 7264
В регионах с приростом заболеваемости до 2% откроют спорткомплексы, фитнес-центры, бани и сауны
Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации и принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер деятельности и обеспечение занятости населения, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, в регионах с минимальным приростом заболеваемости - до 2% в неделю разрешается возобновить деятельность: ТРЦ (за исключением развлекательных центров, фудкорта, кинотеатров); общественного питания (более 50 мест); непродовольственных магазинов (свыше 2 тыс. квадратных метров); фитнес-центров, спорткомплексов; СПА-центров, бань, саун; детских оздоровительных лагерей; общественного транспорта без ограничений.
 
 
С 1 июня на территории Республики Казахстан: совместно с поэтапным возобновлением внутреннего железнодорожного сообщения работа железнодорожных вокзалов будет организована в соответствии с требованиями санитарных норм; с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов.
 
Будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа.
 
По итогам совещания заместитель Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
 
Межведомственной комиссией рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации и восстановления сфер деятельности.
 

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