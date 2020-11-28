В РК 247 беременных получают лечение от КВИ

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, сколько беременных получают в РК лечение от КВИ, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане 247 беременных женщин получают лечение от коронавирусной инфекции", - сказала Ажар Гиният.

Она добавила, что с начала пандемии Covid-19 был выявлен у 8800 беременных.

Внутриутробных заражений КВИ в Казахстане не было. После родов при контакте с матерью в течение недели заболели 124 новорожденных, но болезнь протекает почти бессимптомно, мы обнаружили только по положительному диагнозу", - рассказала вице-министр.

Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19, а также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой" зоне по коронавирусу. Алексей Цой не исключает возможности усиления карантина в декабре - январе.

По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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