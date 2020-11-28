В РК 247 беременных получают лечение от КВИ

В Казахстане 247 беременных женщин получают лечение от коронавирусной инфекции", - сказала Ажар Гиният.
Она добавила, что с начала пандемии Covid-19 был выявлен у 8800 беременных.
Внутриутробных заражений КВИ в Казахстане не было. После родов при контакте с матерью в течение недели заболели 124 новорожденных, но болезнь протекает почти бессимптомно, мы обнаружили только по положительному диагнозу", - рассказала вице-министр.
Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19, а также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой" зоне по коронавирусу. Алексей Цой не исключает возможности усиления карантина в декабре - январе.
По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства