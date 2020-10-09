В РК определили предельную розничную цену на защитные маски

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today – 8 октября на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были выработаны конкретные меры по исполнению поручений главы государства, данных на совещании 7 октября по вопросам подготовки ко второй волне пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

«Вчера Касым-Жомартом Кемелевичем поручено принять оперативные меры по выплате компенсаций 182 семьям погибших медицинских работников, а также медикам, заболевшим COVID-19 во время несения службы. В этой связи акиматам регионов, Министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручаю 13 октября завершить работу по назначению выплаты компенсаций по фактам гибели медработников. Также 17 октября обеспечить назначение компенсаций медикам, заболевших во время осуществления профессиональной деятельности, заявки которых были рассмотрены на региональных комиссиях», — отметил Ералы Тугжанов.

Во исполнение поручения главы государства Межведомственной комиссией по итогам обсуждения с государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями была определена предельная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски — 60 тенге.

Также Ералы Тугжанов дал поручения ответственным госорганам совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями в трехдневный срок проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тестирование для повышения доступности услуги для населения с вынесением согласованных предложений на следующее заседание Межведомственной комиссии.

Более того, заместитель премьер-министра поручил в недельный срок обеспечить равномерное проведение ПЦР-тестирования в регионах, повысить эффективность работы мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинного режима, в том числе в пунктах пропуска через государственную границу РК, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Акиматам Шымкента, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей поручено увеличить объемы резерва лекарств в стабилизационных фондах.

Наряду с этим, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и своевременной локализации очагов заражения Межведомственная комиссия одобрила внедрение мобильного приложения «Saqbol». Приложение является бесплатным, позволит своевременно уведомлять граждан о контактах с зараженными людьми, является анонимным, не распространяющим персональные данные.

По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.

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