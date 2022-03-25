В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях

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НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них

в Алматы - 8;

в Алматинской области - 1;

в Карагандинской области - 1;

в Мангистауской области - 1;

в Павлодарской области - 1.

В Казахстане за сутки 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 286 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 010 человек (4 990 КВИ+ и 1 020 КВИ-), из них: в стационарах находится 593 пациента, на амбулаторном уровне - 5 417. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 48 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 22, на аппарате ИВЛ - 13.





22 марта в стране не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев нет, 11 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 191.

Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 443 551 человек, вторым - 9 127 841.