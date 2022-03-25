В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях

Как сообщает пресс-служба премьер-министра: учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией приняты следующие решения:
- отменить обязательное ношение масок в помещениях;
- сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
- сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
- разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.
Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:
- лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
- лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
- лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом;
- все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
В завершении заседания Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай.