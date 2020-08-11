В РК пять препаратов будут выдавать бесплатно при подтвержденном диагнозе COVID-19

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Казахстанцам не придется покупать лекарства в случае подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Все препараты будут выданы бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Кожахметов.

Завершается закуп пяти видов лекарств для одного миллиона пациентов, которые могут получить лечение в амбулаторной форме. Это значит, что вам не нужно идти в аптеку, если у вас проявились признаки заражения коронавирусом. Вам необходимо обратиться в вашу поликлинику и в случае подтверждения заболевания COVID-19 все необходимые лекарства будут выданы там же, в поликлинике ", - уточнил Кожахметов.

В списке бесплатных препаратов "Парацетамол", "Ибупрофен", антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".

По словам Кожахметова, до конца этой недели все препараты будут доставлены в каждую поликлинику страны. Сегодня началась их отгрузка.

Кроме того, в данный момент проводится активная работа по подготовке необходимого количества лекарств и медицинских изделий. Для формирования месячного запаса лекарств для лечения больных коронавирусной инфекции и пневмонией отгружается 91 наименование препаратов на 8,7 млрд тенге. Этого объема достаточно для лечения 40 тысяч пациентов. Через пять дней начнется формирование дополнительного двухмесячного резерва на возможную вторую волну COVID-19. Это 50 наименований лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 200 тысяч пациентов в стационарах", - проинформировал представитель Минздрава.

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