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В РК разрешили работать салонам красоты и фитнес-центрам по выходным

14.09.2020, 19:39 11287
В РК разрешили работать салонам красоты и фитнес-центрам по выходным
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В понедельник, 14 сентября, на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни было принято решение разрешить работать в выходные ряду объектов бизнеса, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает сайт премьер-министра РК, в выходные разрешат работать: 
 
салонам красоты, парикмахерским, объектам, оказывающим косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 квадратных метра на одного посетителя по предварительной записи); 
 
фитнес-центрам, спортивно-оздоровительным центрам, тренажерным залам, спортивным комплексам, СПА-салонам, саунам, бассейнам (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции); 
 
религиозным объектам (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий). 
 
По итогам обсуждения с государственными органами, НПП "Атамекен" и отечественными товаропроизводителями была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге, то есть на 25%. 
 
Также было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом IV 2020 года получателям III квартала, без их обращения в государственные инстанции. Эта мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. 
 
По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.
 

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