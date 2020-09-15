В РК разрешили работать салонам красоты и фитнес-центрам по выходным

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В понедельник, 14 сентября, на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни было принято решение разрешить работать в выходные ряду объектов бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт премьер-министра РК, в выходные разрешат работать:

салонам красоты, парикмахерским, объектам, оказывающим косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 квадратных метра на одного посетителя по предварительной записи);

фитнес-центрам, спортивно-оздоровительным центрам, тренажерным залам, спортивным комплексам, СПА-салонам, саунам, бассейнам (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции);

религиозным объектам (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий).

По итогам обсуждения с государственными органами, НПП "Атамекен" и отечественными товаропроизводителями была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге, то есть на 25%.

Также было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом IV 2020 года получателям III квартала, без их обращения в государственные инстанции. Эта мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.

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