В РК вновь закроют фитнес-центры, салоны красоты и крытые рынки

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Государственная комиссия по нераспространению коронавируса приняла решение о закрытии ряда объектов с 5 июля, передает Kazakhstan Today.

Согласно новому решению, с 5 июля на две недели закрываются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки.

Запрещаются форумы, конференции и иные организованные массовые мероприятия.

Также приостанавливается работа развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и других (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

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