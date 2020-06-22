В РК за сутки выявили 616 бессимптомных носителей COVID-19

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за 20 июня 2020 года зарегистрированы 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, в Акмолинской области выявили - 43 случая, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 14, в Атырауской области - 77, в Восточно-Казахстанской области - 21, в Жамбылской области - 52, в Западно-Казахстанской области - 37, в Кызылординской области - 22, в Карагандинской области - 50, в Костанайской области - 22, в Мангистауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 18, в Туркестанской области - 38, в Павлодарской области - 19, в Нур-Султане - 38, в Алматы - 61, в Шымкенте - 91.

Всего с 3 июня в стране подтверждено 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19. В Акмолинской области - 219, в Актюбинской области - 288, в Алматинской области - 578, в Атырауской области - 924, в Восточно-Казахстанской области - 286, в Жамбылской области - 232, в Западно-Казахстанской области - 576, в Кызылординской области - 231, в Карагандинской области - 1302, в Костанайской области - 158, в Мангистауской области - 260, в Северо-Казахстанской области - 206, в Туркестанской области - 421, в Павлодарской области - 110, в Нур-Султане - 1023, в Алматы - 1145, в Шымкенте - 886.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства