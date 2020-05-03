В РК зарегистрировано еще 15 случаев COVID-19: всего в стране 3800 заболевших

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 17.25 сегодняшнего дня зарегистрировано 3800 случаев заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане -3, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Туркестанской области - 5, в Атырауской области - 5", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению режима ЧП.

Также сообщается, что в РК выздоровели еще 20 человек, заразившихся от COVID-19: в Нур-Султане - 14, в Алматы - 5, в Шымкенте - 1. Всего в стране выздоровели 985 человек.

Отметим также, что, по данным акимата Алматы, в мегаполисе по состоянию на 15.00 зарегистрировано 1240 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За вчерашний день зарегистрировано 10 случаев, сегодня - 90. Все заболевшие из числа контактных.

Все контактировавшие с новыми больными лица помещены на карантин в провизорные госпитали. В инфекционных стационарах на лечении находится 1103 человек. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 26 - тяжелое, у 218 - средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное. В провизорных госпиталях находятся 355 человек, на карантинной изоляции 378, на домашнем 11 846", - уточнили в акимате.

Также сообщается, что вчера с выздоровлением от коронавирусной инфекции в Алматы выписаны 12 человек. Из них семь медицинских работников ЦГКБ, двое сотрудников Детской городской клинической инфекционной больницы, 1 сотрудник станции скорой медицинской помощи, 1 работник Городской поликлиники N32 и одна из числа контактных. У девяти имелась двусторонняя пневмония, у троих болезнь протекала в легкой форме. В среднем лечение длилось 17-23 дня.

На данный час всего в Казахстане подтверждено 3800 случаев КВИ, из них:

в Алматы - 1240;

в Нур-Султане - 682;

Кызылординской области - 210;

Шымкенте - 206;

Атырауской области - 166;

ЗКО - 163;

Карагандинской области - 153;

Актюбинской области - 1474

Павлодарской области - 146;

Алматинской области - 145;

Жамбылской области - 143;

Туркестанской области - 134;

Акмолинской области - 100;

Мангистауской области - 62;

Костанайской области - 50;

СКО - 30;

ВКО - 23.

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