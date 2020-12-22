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В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

21.12.2020 17848
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, людям, получившим вакцину, следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, а также употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.
 
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане официально дали старт производству вакцины "Спутник V", которая была разработана в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 
 
Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95%-ную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.
 

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