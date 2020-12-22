В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, людям, получившим вакцину, следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, а также употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане официально дали старт производству вакцины "Спутник V" , которая была разработана в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95%-ную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

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