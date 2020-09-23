В России начнут испытания на добровольцах еще одной вакцины на COVID-19

Москва. 22 сентября. Kazakhstan Today - Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, передает Kazakhstan Tоday. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Планируется, что в исследованиях примет участие более 3 тыс. добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных", - сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

В министерстве уточнили, что добровольцам будет предоставлена вся необходимая информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. После вакцинации граждане будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи.

Клинические исследования в России, в соответствии с законом, проводятся в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и специальную аккредитацию на право проведения клинических исследований", - добавили в Минздраве РФ.

Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", - сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. В настоящее время центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

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