В России начнут вакцинацию от КВИ на следующей неделе

Москва. 2 декабря. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , уже более двух миллионов доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней

Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска - это врачей и учителей", - сказал Путин.

Напомним , завод по производству казахстанской вакцины против COVID-19 запустят в первом квартале 2021 года.

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