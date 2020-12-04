В России начнут вакцинацию от КВИ на следующей неделе

Как сообщает РИА Новости, уже более двух миллионов доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней
Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска - это врачей и учителей", - сказал Путин.
Напомним, завод по производству казахстанской вакцины против COVID-19 запустят в первом квартале 2021 года.
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