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В России разработан препарат, подавляющий активность COVID-19

10.12.2020 10720
В России разработан препарат, подавляющий активность COVID-19
depositphotos.com
Москва. 10 декабря. Kazakhstan Today - Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Минздрава Ставропольского края, токсичность и противовирусную активность препарата уже исследовали в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств НИЦЭМ имени Гамалеи.
 
Тесты доказали, что при дозировке 1 миллиграмм на миллилитр вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.
 
Предлагаемый ставропольскими врачами метод лечения известен как "антисмысловая терапия", в его основе лежит блокировка вирусной РНК, пишет РИА "Новости".
 
В Минздраве пояснили, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу - добавить вторую цепь.
 

Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2", - отметили в ведомстве.

 
Там добавили, что сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и венчурными фондами, чтобы найти возможность приступить к доклиническим испытаниям.
 
 

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