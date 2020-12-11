В России разработан препарат, подавляющий активность COVID-19

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Москва. 10 декабря. Kazakhstan Today - Медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава Ставропольского края, токсичность и противовирусную активность препарата уже исследовали в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств НИЦЭМ имени Гамалеи.

Тесты доказали, что при дозировке 1 миллиграмм на миллилитр вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Предлагаемый ставропольскими врачами метод лечения известен как "антисмысловая терапия", в его основе лежит блокировка вирусной РНК, пишет РИА "Новости"

В Минздраве пояснили, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу - добавить вторую цепь.

Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и венчурными фондами, чтобы найти возможность приступить к доклиническим испытаниям.

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