В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Москва. 31 марта. Kazakhstan Today - ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации. Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", - сообщается на официальном сайте ведомства.





Всего в мире на утро 31 марта зарегистрировано 786 806 (+63 851 за сутки) инфицированных. Погибло 37 824 (+3847) человек, выздоровело 165 607 (+14 295) человек.

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