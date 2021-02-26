В России вдвое снизили предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Москва. 25 февраля. Kazakhstan Today - Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость), передает Kazakhstan Today.

Вакцина "Спутник V" широко применяется для массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции и включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем цена на неё контролируется государством, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как уточнил глава Минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок.

По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", - сказал Мантуров.





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