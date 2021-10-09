В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от КВИ

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МОСКВА. 8 ОКТЯБРЯ - За последние сутки в России от COVID-19 умерли 936 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Более 900 человек в сутки умирают от COVID-19 третий день подряд - впервые об этом было объявлено 6 октября (929 смертей), на следующий день число жертв болезни оказалось лишь чуть меньше (924), сообщает РБК

Больше всего летальных исходов за последние сутки зафиксировано в Москве (71) и Санкт-Петербурге (61), однако от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже (119 смертей).

Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 214 485 человек. Однако Росстат только с апреля 2020 года по июль текущего насчитал почти 367,5 тысячи летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Ранее вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России.