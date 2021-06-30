В России зафиксировали новый штамм КВИ Дельта-плюс

МОСКВА. 29 ИЮНЯ - В России обнаружили штамм коронавируса Дельта-плюс, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о том, что в РФ проник новый вариант SARS-CoV-2, появились на прошлой неделе. Об этом сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что проверяют эти данные, сообщает РИА Новости

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (Дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Дельта-штамм продолжает мутировать. Недавно в индийском штате Махараштра выявили разновидность Дельта-плюс (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. Дельта-плюс отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Напомним, 24 июня в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первую смерть человека, заболевшего штаммом коронавируса Дельта-плюс. Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, всего в штате зарегистрировано пять случаев заболевания этим штаммом. Четверо из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант Дельта-плюс, получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса.

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь предположил , что штамм коронавируса Дельта на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира.

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