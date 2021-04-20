В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19

МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - Резидент "Сколково" компания "Рапид БИО" совместно с компанией "Авивир" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе центра, для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующим ему антителом), необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, его достоверность - 96%, пишет РБК

Также в "Сколково" отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Сооснователь "Рапид Био" Семен Покацкий рассказал, что пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

По словам Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.

В декабре генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что организация разработала экспресс-тест-систему, благодаря которой можно выявить антитела к коронавирусу у тех, кто уже привился против инфекции. По данным разработчиков, их система выявляет антитела за 18 минут, проверяя наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно. Однако этот экспресс-тест пока не был зарегистрирован.

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