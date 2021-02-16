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В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

15.02.2021 7831
Москва. 15 февраля. Kazakhstan Today - Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Kazakhstan Today.
 

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса... Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой", - сообщает ТАСС.

 
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
 

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - сообщает ведомство.

 

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