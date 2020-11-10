Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана усиливают карантинные меры - соответствующие постановления подписали санитарные врачи ЗКО, Шымкента, Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Постановлением главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 8 ноября 2020 года ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения вводятся с 10 ноября по 23 ноября 2020 года на всей территории Западно-Казахстанской области.

Установить санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральске и в районах Западно-Казахстанской области для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье)", - говорится в документе.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Вводится ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 23.00 до 06.00.

Лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости.

Также не допускается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Приостанавливается деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок.

Перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на "дистанционную" форму работы.

Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. Детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00.

В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни - приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них. Также приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков, религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие); объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.; общественного автотранспорта.

Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима, в будние дни: с 06.00 до 23.00, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения.

Водители (иностранных граждан и Республики Казахстан) осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 ноября 2020 года продлен карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с ноля часов 9 ноября 2020 года до ноля часов 23 ноября 2020 года.

Жителям и гостям города Шымкент:

- запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и др.);

- ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

- соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее 2-х метров;

- разрешить прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи;

- разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек;

- при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Ограничивается движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07.00 до 21.00.

Деятельность объектов возобновляется на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта "InfoKazakhstan.kz".

Также подписано постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области от 6 ноября 2020 года №13 "О внесении изменений и дополнений в постановление от 26 октября 2020 года №12 "Об ограничительных карантинных мерах".

Согласно документу, акимату Павлодарской области, акимам городов и районов области, департаменту полиции, управлению здравоохранения, при ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19, по решению местных штабов устанавливать блокпосты:

1) для перемещения через блокпосты необходима регистрация на сайте pvlinfo.kz (в период с 9 по 13 ноября 2020 года включительно - перемещение при наличии справки работодателя произвольной формы, заверенной печатью);

2) ограничить перемещения через блокпосты, в том числе в пешем порядке, за исключением:

- въезд лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах;

- аварийных, медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, природоохранных, ветеринарных служб, дорожно-ремонтных служб;

- задействованных в сельскохозяйственных работах, пчеловодстве;

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, с сопровождающими лицами (не более двух, в том числе водитель);

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, с сопровождающими лицами (не более двух, в том числе водитель);

- передвижения от места жительства до места работы и обратно;

- транспорт с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, твёрдым, жидким топливом и ГСМ;

3) на блокпостах обеспечить проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19;

4) обеспечить при выявлении с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков) вызов скорой помощи по телефону 103.

Приостанавливаются междугородние и межрайонные автобусные (микроавтобусные) пассажирские перевозки, за исключением пригородных пассажирских перевозок.

Вводится запрет деятельности объектов культуры (театры, музеи, библиотеки и др.); религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); запрет проведения совещаний (заседаний) в очном режиме.

Разрешена деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и др.) с общей заполняемостью не более 30 мест внутри здания, с исключением работы на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, с режимом работы с 08.00 до 20.00, в режиме доставки - до 22.00, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы установленного в настоящем постановлении.

Индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе и в закрытом помещении (не более 5 человек в группе).

Разрешена деятельность торговых центров (за исключением развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров), торговых домов (бутики), торговых сетей, с заполняемостью не более 20% мощности, с режимом работы до 22.00, с соблюдением требований постановления ГТСВ РК № 57; деятельность непродовольственных магазинов с ограничением режима работы до 18.00, с заполняемостью не более 20% мощности; продовольственных магазинов с ограничением режима работы до 22.00, с заполняемостью не более 20% мощности; непродовольственных, продовольственных крытых и открытых рынков с ограничением режима работы до 18.00, с заполняемостью не более 20% мощности; спортивных бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного человека (групповые - не более 5 человек в группе); спорткомплексов и иных спортивных объектов, в том числе фитнес, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек в группе, по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, с ограничением по времени до 20.00.

Кроме того, разрешена деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, ремонт бытовой техники; телемастерские; автосалоны; автомойки; шиномонтажные; ремонт автомобилей; ювелирные мастерские; обувные мастерские; швейные ателье; сервис по ремонту обуви, одежды, заправка картриджей и иных объектов), исключающих скопление и длительный тесный контакт, с ограничением по времени до 20.00.

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