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В селе Алгабас Карагандинской области коронавирусом заболели сразу 13,6% жителей

06.04.2021 15877
В селе Алгабас Карагандинской области коронавирусом заболели сразу 13,6% жителей
КАРАГАНДА. 6 АПРЕЛЯ - Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в селе Алгабас Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 28 марта по 4 апреля текущего года зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 среди жителей села Алгабас, Улытауского района Карагандинской области. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары городов Жезказгана и Сатпаева", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

 
Отмечается, что в селе Алгабас проживает более 250 человек, удаленность от районного центра составляет более 90 километров.
 

Специалистами управления осуществлен выезд в Алгабас для проведения противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных лиц, проводятся все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения заболеваемости. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что источником инфицирования заболеваемости среди сельчан явилась заболевшая жительница села, выезжавшая за пределы аула. Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Улытауского района вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий, установлен санитарный пост, школьники определены на дистанционное обучение до 18 апреля, установлено 13 домашних очагов, выявлен круг контактных (20 человек). Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - прокомментировали в департаменте. 


На сегодняшний день в Карагандинской области зафиксировано 18 242 случая коронавирусной инфекции.
 

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