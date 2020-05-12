Семей. 11 мая. Kazakhstan Today - В Семее пик заболеваемости COVID-19 не пройден, передает Kazakhstan Today.

Пик заболеваемости не пройден. Угроза заражения сохраняется. Вакцины от инфекции нет! Единственное решение - самоизоляция", - сообщил аким Семея Ермак Салимов в Instagram .

По его информации, город сталкивается с новыми фактами заражения коронавирусной инфекцией.

За последние 4 дня был лабораторно подтвержден 21 случай. Среди них 6 детей, одному из которых едва исполнился один год. Общая численность заболеваний - 41 случай, по которым установлены 50 очагов с числом контактных лиц - 1596 человек. Из них 420 были в близком контакте, что не исключает факты новых вспышек заражения", - пояснил аким.

Он сообщил, что ограничительные меры не будут ослабляться до тех пор, пока ситуация с заражением не пойдет на спад.

Убедительно прошу всех воздержаться от ненужных социальных контактов, беречь свое здоровье, а также здоровье родных и близких! Должен предупредить, все факты нарушения карантинного режима будут жестко пресекаться", - заключил Салимов.





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