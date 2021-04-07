В сентябре в Казахстане планируют завершить вакцинацию 10 млн человек

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В сентябре 2021 года в Казахстане завершится иммунизация 10 млн подлежащего вакцинации населения, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наша главная задача сейчас - стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение количества вакцинируемых. В этом направлении проводится конкретная работа, министерством здравоохранения составлен четкий план вакцинации. В апреле, мае, июне текущего года в регионах будет обеспечена вакцинация 2 млн человек ежемесячно. В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение эффекта коллективного иммунитета", - сообщил Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах "СК-Фармация" и аптеках - двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

Премьер-министр отметил, что по отдельным направлениям нужно усилить работу. В частности, глава правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам принять меры по увеличению количества вакцинируемых в регионах, находящихся в "красной зоне", обеспечив поставку вакцин согласно принятому плану.

Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения и акиматами поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

Министерствам здравоохранения, цифровизации, внутренних дел, НПП "Атамекен", акиматам регионов дано поручение до конца апреля внедрить проект "Ashyq" во все регионы с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса и внедрения "тепловых карт" для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп.

Напомним, показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек - 36%, реанимационных - 22%. К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области, "желтой зоне" - Шымкент и Карагандинская область. Все остальные регионы - в "зеленой зоне".

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента. В апреле увеличены объемы поставок вакцин в Нур-Султан до 284 тыс., Алматы - 464 тыс., Шымкент - 172 тыс., Алматинская область - 232 тыс. доз.

На сегодня первым компонентом привито более 194 тыс. человек, вторым - 72 110 граждан. Показатель на тысячу населения по республике составил 10,3.

С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента.

Министр сообщил, что в целях определения новых мутаций вируса на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики. В марте выявлена циркуляция британского и южноафриканского штаммов.

Недавние исследования показывают, что британский вариант коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смертности, чем исходный штамм. Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19. Также установлено, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее, по сравнению со штаммом прошлого года в 1,7 раза, южноафриканский в 1,5 раза и бразильский в 2 раза. При этом рост репродуктивного числа может увеличиться с 1,1 до 1,9, что постепенно приведет к доминированию этих штаммов. Следует отметить, что принятые правительством ограничительные меры с 2020 года, позволили в течение 6 месяцев не допустить завоз новых вирусов. Мониторинг новых штаммов продолжается", - сказал Цой.

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