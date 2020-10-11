В Северном Казахстане ещё один райцентр закрывают на карантин

Петропавловск. 10 октября. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане село Явленка закрывают на карантин, передает Kazakhstan Today.

Ограничительные меры вводятся с 11 октября, передает Петропавловск.news

Главный санитарный врач Есильского района подписал постановление о введении ограничительных мер на территории районного центра - села Явленка.

С ноля часов 11 октября… введены ограничительные мероприятия, в том числе карантин с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения, в связи с чем въезд в село Явленка и выезд из него осуществляется строго по пропускам, выданными аппаратами акимов сельских округов по неотложным причинам", - говорится в сообщении в официальном аккаунте акимата Есильского района в Facebook.





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