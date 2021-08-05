В Северном Казахстане ужесточат карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 АВГУСТА - В Северо-Казахстанской области с 5 августа усилят карантин, об этом сообщила на брифинге исполняющая обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За вчерашние сутки зарегистрирован 141 случай, в том числе 123 случая (или 87%) с симптомами заболевания и 18 случая бессимптомного носительства. Сегодня уже мы зафиксировали 150 случаев, но информация будет в течение дня уточняться и анализироваться. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Петропавловске - 63 заболевших", - сообщила Горлова.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 18 334 случая коронавирусной инфекции,

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе характеризуется как нестабильная. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,2 раза - с 882 до 1048 случаев – и, что самое тревожное, имеет дальнейшую тенденцию к росту. Наибольший прирост среди районов наблюдается в Петропавловске на 97 случаев (в 1,2 раза), в Айыртауском районе на 28 случаев (в 1,4 раза), в районе Магжана Жумабаева на 19 случаев (в 1,8 раза), в Тайыншинском районе на 17 случаев (в 1,3 раза), в Уалихановском районе на 16 случаев (в 2 раза), в Кызылжарском районе на 10 случаев (в 1,2 раза)", - рассказала Горлова.

По её словам, всё чаще болеют дети.

С начала года - с 1 января - в Северо-Казахстанской области заболели 906 детей до 14 лет. Причем за последнюю неделю заболели 107 детей, и уже за сегодняшний день - 10 детей. Это серьезная ситуация, причем дети стали болеть тяжело. Дельта-штамм охватывает более молодую категорию населения", - подчеркнула спикер.

По её словам, для того чтобы дети вышли в школы, необходимо привиться родителям и учителям.

В связи с тяжёлой санитарно-эпидемиологической обстановкой, с 5 августа в области вводится ужесточение карантинного режима.

В выходные в области запрещена работа ТРЦ, торговых домов (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек), крытых непродуктовых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительные центров, фитнес-центров, объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний, цирков, не участвующих в Ashyq.

Объекты, внедрившие Ashyq, смогут работать: ТРЦ, торговые дома, торговые сети с режимом работы с 10 до 22 часов, крытые непродуктовые рынки с режимом работы с 10 до 17 часов, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) разрешается до 30 человек, а также вакцинированным двумя компонентами лицам. СПА-центры, бассейны, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры могут работать без ограничений. Объекты культуры - при заполняемости не более 30%.

В детсадах, кабинетах коррекции, детских и взрослых образовательных центрах разрешается работа дежурных групп (не более 15 человек).

Время работы объектов общественного питания ограничивается с 9 до 20 часов, при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест - для объектов, не участвующих в Ashyq. Объекты, внедрившие Ashyq, смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, до 2 часов.

Время работы летних площадок ограничивается с 9 до 20 часов, при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест - для объектов, не участвующих в Ashyq. Объекты, внедрившие Ashyq, смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, до 2 часов

Время работы объектов общественного питания по типу столовых ограничивается с 9 до 24 часов, для объектов, не участвующих в Ashyq. Объекты, внедрившие Ashyq, смогут работать круглосуточно.

В организациях и офисах не менее 80% сотрудников переводится на дистанционную форму работы.

Салонам красоты, парикмахерским можно работать по предварительной записи, банкам, ЦОНам, отделениям Казпочты - с 9 до 18 часов.

Междугородние/межобластные регулярные автобусы (микроавтобусы), внедрившие Ashyq, смогут работать без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области на выходные дни будет введён локдаун

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