В Северном Казахстане ужесточают карантин

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 178;

в городе Алматы - 292;

в городе Шымкенте - 41;

в Акмолинской области - 143;

в Актюбинской области - 46;

в Алматинской области - 89;

в Атырауской области - 44;

в ВКО - 105;

в Жамбылской области - 35;

в ЗКО - 52;

в Карагандинской области - 139;

в Костанайской области - 128;

в Кызылординской области - 38;

в Мангистауской области - 9;

в Павлодарской области - 202;

в СКО - 159;

в Туркестанской области - 42.

В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.

На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,

- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.





20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.