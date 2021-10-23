В Северном Казахстане ужесточают карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.
С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.