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ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 АВГУСТА - В Северном Казахстане заразившимся COVID-19 женщинам приходится прерывать беременность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Северном Казахстане врачи крайне обеспокоены тем, что все чаще коронавирусом болеют беременные. Чтобы спасти жизнь матерям, медики вынуждены идти на крайние меры. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 517 беременных, зараженных ковидом. Специалисты отмечают, заболевание у пациенток протекает крайне тяжело: порой женщины не могут вынашивать детей. Врачи вынуждены прерывать беременность. В результате новорожденные чаще всего появляются на свет раньше срока, поэтому имеют многочисленные патологии, сообщает телеканал КТК

Из 15 женщин, родивших с помощью кесарева сечения, недоношенные младенцы появились у 12. Четверо из них сейчас в реанимации. Один малыш, который родился весом всего в 700 граммов, скончался. Медики призывают защитить будущих матерей, а для этого их ближайшему окружению нужно вакцинироваться.

Это та прослойка населения, которая не может быть вакцинирована и беззащитна перед коронавирусной инфекцией. Защита данной категории лиц от коронавирусной инфекции зависит от сознательности общества. Беременных и детей мы сможем защитить, только создав благоприятную среду, без коронавирусной инфекции, создать им безопасное окружение", - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.

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