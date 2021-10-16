В Северо-Казахстанской области могут ввести локдаун

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ОКТЯБРЯ - Заболеваемость COVID-19 в Северо-Казахстанской области увеличилась в 1,5 раза. Власти могут ввести полный локдаун, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Санитарные врачи региона связывают рост с низкими темпами вакцинации и распространением Дельта-штамма коронавируса", - сообщает Петропавловск.news .

Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Арман Кушбасов, в последнее время в день по всей области прививаются всего 200-300 человек, что негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию.

Причём это происходит далеко не во всех регионах Казахстана. Например, в Туркестанской области и городе Шымкенте стопроцентную вакцинацию населения провели до 30 сентября. Сейчас оба региона находятся в "зелёной" зоне. Вирус практически не распространяется, ограничительные меры ослаблены.

В Северо-Казахстанской области, напротив, ослабевают лишь темпы вакцинации, а заболеваемость растёт.

Более 2 недель Северо-Казахстанская область находится в "красной" зоне. Если темп прироста заболеваемости не остановится, будем вынуждены приостановить работу предприятий, вводить полный локдаун деятельности. Мера, конечно, вынужденная, поскольку резкое увеличение заболеваемости может повлечь большую нагрузку на медицинские организации", - сообщил Кушбасов.

На данный момент по области развёрнуто 1600 коек для лечения КВИ. Сейчас в стационарах находится 691 пациент. Загруженность инфекционных коек составляет 43%. В медучреждениях региона оборудовано 115 реанимационных мест для больных коронавирусом, из них занято 44%. На домашнем карантине в регионе находятся 1,9 тыс. человек. Из них половина переносит болезнь в лёгкой степени, остальная часть - в бессимптомной форме. С 1 по 14 октября коронавирусом заболели 1622 жителя области. За минувшие сутки зарегистрировано 157 случаев заболеваемости COVID-19, госпитализировано 19 человек".