В шести школах Карагандинской области выявили коронавирус

Караганда. 22 января. Kazakhstan Today - Шесть школ Карагандинской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с регистрацией COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в департаменте санэпидконтроля региона, коронавирус выявили на территориях Октябрьского района Караганды, Темиртау, Осакаровского и Актогайского районов.

В 20 школах Караганды, Темиртау, Балхаша и Абайского района зарегистрировали единичные случаи заболеваемости. Установлен ограниченный круг лиц из близкого контакта, на дистанционное обучение переведены классы, в которых обучаются заболевшие.

В соответствии с постановлениями о проведении противоэпидемических мероприятий, на этих объектах образования организована заключительная дезинфекция, близкоконтактные обследованы, с учащимися и работниками школы проведена санитарно-разъяснительная работа по вопросам профилактики КВИ.

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