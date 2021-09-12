В школах ЗКО на карантин закрыли 38 классов

УРАЛЬСК. 11 СЕНТЯБРЯ - В двадцати школах Уральска и области у школьников выявлен коронавирус. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

38 школьных классов закрыты на карантин и отправлены учиться в режиме онлайн, две группы закрыты в колледжах и одна группа - в высшем учебном заведении", - проинформировал Мустаев.

Ситуацию с эпидемией коронавируса замначальника департамента СЭК назвал "нестабильной", хотя количество новых больных уменьшается второй месяц. За последнюю неделю заболеваемость населения снизилась на 10 процентов, сообщает портал "Уральская неделя".

Управление здравоохранения приняло решение сократить количество коек, рассчитанных на лечение ковидных больных, с 1459 до 1063", - заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гулнар Абдрахманов.

По ее словам, с сегодняшнего дня в многопрофильной городской больнице перестал работать ковидный стационар, больница вернулась к прежнему штатному режиму приема населения.









Напомним, в Алматы с начала сентября коронавирус подтвердился у 89 детей. Главврач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин заявил, что дети являются универсальными переносчиками коронавируса





Перед началом учебного года Министерство образования в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY подтвердило возможность асинхронного обучения

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