В штамме Омикрон обнаружен фрагмент генома человека

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НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Эксперты установили, что при мутации коронавирус мог получить фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новый омикрон-штамм COVID-19 во время очередной мутации мог взять часть генетического материала от другого респираторного вируса, возможно, вызывающего простуду. К такому выводу пришла группа специалистов компании Nference, результаты их исследования опубликованы на сайте OSF Preprints, сообщает Lenta.ru

Исследователи заявили, что данная генетическая последовательность омикрон-штамма не встречалась ни в одном из более ранних вариантов коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но часто встречается в геноме человека и во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду.

Руководитель исследования Венки Саундарараджан из Кембриджа, американский штат Массачусетс, считает, что включив в себя этот конкретный фрагмент, омикрон-штамм "стал выглядеть более человечным". Ученый предполагает, что это позволит новому варианту коронавируса избежать атак со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирусу стало проще попадать из организма в организм, но при этом заболевание будет протекать легко или бессимптомно.

Ученые пока точно не знают, является ли омикрон-штамм более заразным, чем другие варианты, вызывает ли более тяжелое заболевание или обгонит дельта-вариант по распространенности, подчеркивается в исследовании. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.